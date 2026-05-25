Am Anfang war amüsierte Neugier, am Ende des Tages grenzenlose Begeisterung. Das 1. Meininger Bodypainting-Festival hat Meiningen verzaubert. Und alle verlangt es nach diesem ersten Versuch nach einer Fortsetzung: den Künstlern genau wie den Zuschauern, die beim Finale auf der Marktbühne die elf Kunstwerke nationaler und internationaler Bodypainter mit ganz viel Beifall belohnten. Mehr Eindrücke von diesem Festivaltag in unserer Bildergalerie.