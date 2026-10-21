Am Eingang des Multifunktionalen Zentrums in Judenbach weist ein inzwischen verblasstes Schild auf eine Schließung wegen Krankheit hin. Seit Herbst 2025 findet dort kein regulärer Betrieb mehr statt. Zwar wurde der museale Bereich im Mai 2026 anlässlich des Internationalen Puppenfestivals kurzzeitig geöffnet, für Besucher ist das Zentrum ansonsten jedoch geschlossen. Hintergrund ist ein Streit zwischen der Gemeinde Föritztal und der Stiftung Judenbach, die das Haus seit 2016 auf Grundlage eines Betreibervertrags geführt hat.