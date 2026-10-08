1,08 Promille am Steuer: Sieben Kollisionen bei Irrfahrt auf Autobahn

Der Mann war am Mittwoch zunächst durch Schlangenlinien und abrupte Spurwechsel aufgefallen. Auf seiner Fahrt über der A99 und A8 stieß er den Angaben zufolge mit mehreren Fahrzeugen zusammen, prallte gegen eine Tunnelwand und streifte eine Leitplanke. Als eine Streife ihn auf der A8 stoppen wollte, habe er das Fahrzeug gerammt - die beiden Beamten wurden leicht verletzt.